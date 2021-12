Trofa: Trânsito muito lento na A3 devido a acidente

Um homem ficou ferido, na sequência de um despiste de mota, ocorrido cerca das 06h25 desta quinta-feira, em Pousada de Saramagos.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o acidente deu-se na Avenida José Dias de Oliveira, nas proximidades da Riopele e do LIDL.

O ferido, depois de socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, foi encaminhado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.