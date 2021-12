Trofa recebe 1º Passeio de Pais Natais Motards

Na tarde do dia 18 de dezembro, pelas 15h00, decorre o “I Passeio de Pais Natais em Motas”. Organizado pela Câmara Municipal e pelo grupo “Os Rodas da Trofa”, o evento inclui a passagem por todas as freguesias do concelho.

A iniciativa desenrola-se em simultâneo com o “Passeio de Pais Natais em Bicicleta” e tem concentração marcada para a Alameda da Estação. A iniciativa está aberta a todos os interessados e tem caráter solidário, com convite aos participantes para a recolha de bens alimentares.

As inscrições são realizadas através do email desp.juve@mun-trofa.pt ou junto do secretariado, no dia do evento.