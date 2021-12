Trofa promete Natal em segurança e com atividades para toda a família

O Natal da Trofa conta com várias atividades para toda a família, mas salvaguardando a segurança de todos. Visitas à Casa do Pai Natal com entrega de cartas e um Passeio de Pais Natais são algumas das atividades que marcam a celebração desta época festiva no concelho vizinho.

O arranque desta quadra começou com a iluminação de Natal, inaugurada a 19 de novembro, visível em várias ruas do concelho, destacando-se o encanto de alguns dos espaços ex-líbris da cidade, como os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.

Marcados para o dia 18 de dezembro estão os passeios de Pais Natais em motas e bicicletas, que prometem encher de vermelho e de alegria a Alameda da Estação e o concelho. As iniciativas integram também atividades desportivas e animação musical, convidando ao donativo de bens alimentares.

Para os mais novos, a Casa da Cultura tem uma “Casa do Pai Natal”, que as crianças podem visitar, entre as 9 e as 17 horas, durante a semana, e entre as 13 e as 18 horas ao sábado. Há, ainda, o Posto CTT do Pai Natal, onde os mais pequenos podem colocar a sua carta, com a morada correta, nos marcos de correio existentes na Casa da Cultura e no polo do Coronado, para que o Pai Natal depois lhes possa remeter um presente.

As decorações de Natal do interior da Casa da Cultura também são convite para visita, entre as 9h e as 17 horas durante a semana e entre as 13 e as 18 horas ao sábado. E para que os petizes trofenses conheçam de perto o protagonista dos seus desejos natalícios, há visitas ao Pai Natal, podendo tirar uma foto (com distanciamento) e receber um miminho. O Pai Natal está no Polo do Coronado a 20 de dezembro (tarde) e no dia 22 de dezembro (manhã) e na Casa da Cultura nos dias 21 e 22 de dezembro durante a tarde.

Está, também, em curso a campanha da Câmara Municipal da Trofa para a promoção do comércio local nesta época festiva. A iniciativa decorre sobre o lema “Trofa: O nosso Natal passa pelo comércio tradicional”. Com esse intuito, a autarquia vai dar a conhecer as lojas de comércio existentes no concelho através das suas diferentes plataformas de comunicação, como o Facebook, o Instagram ou o sítio oficial do Município, convidando os trofenses a comprar o que é local. O trabalho de promoção que envolve, também, todas as freguesias e vai prolongar-se durante todo o mês de dezembro.

Perante o aumento nacional do número de infetados e para salvaguardar a segurança da comunidade, a Câmara Municipal decidiu cancelar o Mercado de Natal, os habituais divertimentos de carrosséis e animações de rua, nomeadamente a Parada de Natal.