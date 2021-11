Trofa premeia melhores alunos e presta homenagem ao professor

Integrando as comemorações do 23º aniversário do Município da Trofa, a Câmara Municipal vai entregar os Prémios de Mérito Escolar relativos aos anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021. A cerimónia, que tem lugar no dia 16 de novembro, pelas 18h00, no Fórum Trofa XXI, inclui uma homenagem ao Professor, com distinção a cinco docentes aposentados.

Serão entregues diplomas a 26 alunos das escolas do concelho, premiados por mérito escolar com o apoio do Grupo Soja Portugal. Devido ao contexto de pandemia, esta cerimónia não se realizou no ano passado, pelo que este ano serão premiados os alunos referentes aos dois últimos anos letivos.

Para o presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto «este é um momento muito importante para o concelho, pois demonstra a importância que o setor da educação assume na nossa política municipal, enquanto fator fundamental para a promoção da igualdade de oportunidades». O autarca sinaliza, ainda, este ato como «promoção do mérito escolar na população estudantil ao reconhecer, valorizar e premiar os melhores, que se distinguem pela excelência do seu trabalho, dedicação e esforço, e estimulando-os a prosseguir a atividade escolar».

No que toca ao ano letivo 2019/2020, serão entregues diplomas de mérito escolar a quatro alunos do 6º ano de escolaridade, concretamente das Escolas Básica e Secundária de Coronado e Castro, Escola Básica de Castro, Escola Básica 2,3 Professor Napoleão Sousa Marques e Colégio da Trofa, no valor total de 600 euros (150 euros por aluno); quatro alunos do 9º ano de Escolaridade, que frequentam a Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro, a Escola Básica de Castro, a Escola Secundária da Trofa e o Colégio da Trofa, prémios no valor total de 800 euros (200 euros por aluno); três alunos do 12º ano de Escolaridade, da Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro, Escola Secundária da Trofa e Colégio da Trofa, no valor total de 750 euros (250 euros por aluno); e ainda a dois alunos do 12º ano do Ensino Profissional, oriundos da Escola Secundária da Trofa e do CENFIM, prémios no valor total de 500 euros (250 euros por aluno).

Já referente ao ano letivo de 2020/2021, serão entregues prémios a quatro alunos do 6º ano de Escolaridade, das Escolas Básica e Secundária do Coronado e Castro, da Escola Básica de Castro, da Escola Básica 2,3 Professor Napoleão Sousa Marques e do Colégio da Trofa, no valor de 600 euros (150 euros por aluno); a quatro alunos do 9º ano de Escolaridade, oriundos da Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro, da Escola Básica de Castro, da Escola Secundária da Trofa e do Colégio da Trofa, no valor total de 800 euros (200 euros por aluno); a três alunos do 12º ano de Escolaridade, da Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro, da Escola Secundária da Trofa e do Colégio da Trofa, no valor de 750 euros (250 euros por aluno); e ainda dois alunos do 12º ano do Ensino Profissional, oriundos da Escola Secundária da Trofa e do CENFIM, prémios no valor total de 500 euros (250 euros por aluno).