Trofa no top 5 nacional dos concelhos com maior dinamismo económico

A Marktest analisou o dinamismo económico dos 308 municípios portugueses e a Trofa aparece na quinta posição. Esta classificação surge depois de analisados 39 indicadores.

Para o presidente da Câmara da Trofa, «esta avaliação externa vem de encontro à nossa priorização da Trofa como um Concelho de Empresas, em que apostamos e investimos, nos últimos anos, com projetos como o Via Azul Simplifica, a modernização das áreas de acolhimento empresarial, a angariação de novos investidores, a criação de uma incubadora de empresas inovadora – Lince.Trofa, entre outros, pois consideramos que um território forte, dinâmico e desenvolvido gera emprego, gera riqueza e gera maior qualidade de vida para todos. Por isso, este reconhecimento de uma entidade fidedigna como a Marktest, motiva-nos a fazer cada vez mais e melhor, como temos vindo a fazer até aqui, e que nos tem permitido mantermo-nos no top 5 nacional deste rating concelhio», defende Sérgio Humberto.

Com este estudo, o objetivo da Marktest é facultar novas ferramentas às entidades locais ou a empresas, para que possam observar, de forma rápida e intuitiva, os principais pontos fortes e fracos de cada um dos 308 concelhos do país.