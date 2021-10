Trofa: Mais de 27 milhões de euros investidos pela Câmara com apoio de fundos comunitários

São várias as candidaturas a fundos comunitários realizadas pela Autarquia da Trofa e aprovadas nos últimos 5 anos. Ao todo, são 27,8 milhões de euros investidos pela câmara trofense durante este período, com um apoio de fundos comunitários que ronda os 12 milhões.

Ao todo foram contratualizados cerca de 27,8 milhões de euros (27 838 099,29 €) no concelho da Trofa, com apoio de mais de 11,7 milhões de euros em fundos comunitários (11 722 225,26 €), valores que vão desde a requalificação das escolas à construção de ciclovias.

No âmbito do Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, foram várias as escolas contempladas com obras de requalificação energética. Em causa esteve a remoção de fibrocimento nos edifícios escolares, nomeadamente na EB1/JI da Esprela, na EB1/JI de Feira Nova e na EB1 de Giesta, obras concluídas num valor total de investimento de 395 843,80 mil euros, com apoio comunitário de 80 668 euros.

Ainda no âmbito do NORTE 2020, foi realizada: a Promoção, Valorização e Beneficiação do Castro Alvarelhos, cuja data de conclusão foi prolongada e ainda decorre, num investimento total de 437 804 euros e apoio de 372 133 euros; a Reabilitação e Refuncionalização da Antiga Estação Ferroviária da Trofa, já concluída, num investimento total de 608 661,09 euros, com apoio de 479 935,64 euros; a Reabilitação e Refuncionalização das Antigas Instalações Industriais da Indústria Alimentar Trofense, espaço que dará lugar ao edifício dos futuros Paços do Concelho, com valor total de investimento de mais de 9 milhões de euros (9 950 886,86) e apoio de 1 399 744,74 euros; a estruturação do Corredor Central da Cidade da Trofa (Alameda da Estação), num investimento total de 2 387 260 euros, com apoio de 2 029 171 euros e ainda a melhoria das Condições de Segurança, Conforto e Acessibilidades aos Sistema de Transportes Públicos (abrigos, passeios e acessos), em execução, com investimento total de 619 531,06 euros e apoio de 513 327,42 euros.

Em curso no âmbito do Programa NORTE 2020 estão a construção da Rede Ciclável e Pedonal da Trofa (Distribuidora 21), com um investimento total de 1 163 960 apoiado em fundos comunitários no valor de 229 209,74 euros; o Corredor Ciclável e Pedonal do Coronado, com um investimento total de 3 026 439,15 euros apoiado em 2 232 753,49 euros; e a Rede Ciclável da Trofa (Zona Norte), num investimento total de 1 026 826 euros, apoiados em 872 802,78 euros.

Ainda com apoio financeiro da União Europeia, a autarquia realizou estágios PEPAL, no valor total de investimento de 437 287 euros e apoio de 377 040 euros e tem em curso o Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, com valor total de investimento de 41 176 euros financiado pela União Europeia com 29 750 euros.

Já no âmbito do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, a Câmara Municipal concluiu o projeto escolar “Escolhe o Ar em Movimento”, num valor de investimento total de 51 783 com apoio de 29 470 euros e ainda o Programa WIFI4EU, concluído com investimento total de 30 698,34 euros, com apoio de 15 mil euros. Em curso, integrados no Fundo Ambiental, estão o Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública (aquisição de veículos elétricos), num investimento total de 82 465 euros, cofinanciado a 50% e o Projeto C Roads – Cooperative Streets, com valor de investimento total de 877 670,85 euros e apoio financeiro da União Europeia no valor de 438 835,43 euros, cuja aplicação da tecnologia será concluída até 2023.