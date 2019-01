O desastre ocorreu às 3.20 horas, quando a viatura ligeira conduzida pela vítima colidiu com um veículo pesado de mercadorias, na zona de Lantemil, em Santiago de Bougado, concelho da Trofa.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários da Trofa, com nove elementos, uma ambulância e duas viaturas de desencarceramento, e meios do INEM.

O ferido foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento do médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) desta unidade. No local esteve ainda a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso.

A EN14 esteve cortada ao trânsito, na zona de Lantemil, até às 6.30 horas.