Um homem ficou, na noite desta quinta-feira, com ferimentos graves, depois do despiste da mota onde seguia, em plena estrada nacional 14, na Trofa.

Segundo relata o jornal O Noticias da Trofa, o despiste deu-se cerca das 21h30, na Rua José Moura Coutinho, no Muro.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros da Trofa, SIV do INEM do Castelo da Maia e VMER do Hospital S.João.

O homem acabaria por ser transportado para o Hospital S.João, no Porto.