Trofa: Dono reencontra cão 4 anos depois de ele ter desaparecido

As imagens mostram o momento do reencontro entre o cão e o dono. João Alves, um jovem residente em Santo Tirso, reencontrou o seu animal de estimação 4 anos, três meses e 21 dias depois do seu desaparecimento.

Apesar do animal ter chip, quem lhe deu abrigo ao longo dos últimos quatro anos não se terá importado com isso. Na noite desta segunda-feira, o animal foi levado para um canil municipal depois de se suspeitar que o cão, a vaguear pelas ruas, tinha sido atropelado.

As suspeitas acabaram por não se confirmar, apesar do animal estar a mancar. Depois de assistido no canil, o dono foi descoberto assim que o chip foi verificado. O reencontro que já ninguém esperava que fosse acontecer acabou por se concretizar horas depois.