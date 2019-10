Um incêndio numa têxtil instalada na zona da Gandra, em S.Martinho de Bougado, na Trofa, deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave.

As vítimas, na casa dos 40 – 50 anos, no momento do incêndio estariam a trabalhar no telhado da fábrica, caindo de uma altura de cerca de 5 metros. Foram assistidas por uma corporação de bombeiros locais e pela VMER da unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. Acabaram por ser encaminhadas para o hospital de Famalicão.