A Câmara Municipal da Trofa informa que, devido a trabalhos de manutenção dos marcadores led das passadeiras seguras, vai ser necessário proceder ao corte alternado de um sentido da circulação automóvel na N14, na Rua D. Pedro V (no entroncamento com a Rua Américo Campos) e junto à Rotunda do Catulo, na Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago).

Os trabalhos vão decorrer esta segunda e terça-feira entre as 09h00 e as 17h00.