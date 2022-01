Trofa apresenta descida na taxa de desemprego

O Comando Territorial de Braga realizou no distrito, um conjunto de operações na semana de 27 de dezembro a 2 de janeiro, que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Neste período, registaram-se 12 detenções em flagrante, cinco das quais por condução sob o efeito do álcool; uma por condução sem habilitação legal; e outra por tráfico de droga.

No âmbito da fiscalização rodoviária foram contabilizadas 622 infrações: 185 por excesso de velocidade; 51 por condução sob o efeito do álcool; 39 por falta de inspeção periódica obrigatória; 20 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 14 por falta de seguro de responsabilidade civil; 11 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Neste período registaram-se 143 acidentes que provocaram cinco feridos graves e 41 feridos leves.

No comunicado, o Comando Territorial de Braga reporta, ainda, 69 autos de contraordenação: 27 no âmbito de legislação policial; 23 no cumprimento da legislação de proteção da natureza e do ambiente; e 19 por consumo de estupefacientes.