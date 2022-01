Trofa abre gabinete de apoio psicológico e pedagógico

A GNR de Vieira do Minho encontrou um homem, de 94 anos, que se encontrava desaparecido, na freguesia de Cantelães, daquele concelho. O desaparecimento do idoso foi comunicado por familiares, no passado domingo, tendo de imediato a GNR encetado as buscas, com o auxílio de populares, e cerca de uma hora e meia depois encontraram o homem, numa zona rural, prostrado no chão e com dores, devido a uma queda.

Foi acionada a assistência médica e a vítima foi transportada para uma unidade hospitalar onde foi monitorizado o seu estado de saúde.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Póvoa de Lanhoso, dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e de populares.