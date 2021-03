Troca de piso da Av 9 de Julho vai durar três semanas e provocar fortes constrangimentos à circulação automóvel

Depois de adiada a intervenção na Avenida 9 de Julho, em Famalicão, o governo avançou nas últimas horas que as obras devem ficar concluídas até maio.

Para além da colocação de nova sinalização e da reformulação do sistema de drenagem de águas, vai ser substituído o piso.

Este último ponto da empreitada vai criar fortes constrangimentos à circulação automóvel, nesta que é uma das principais artérias de acesso à cidade. A previsão aponta para que as obras relacionadas com a substituição do piso possam durar três semanas.