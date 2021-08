Trilhos de Famalicão já estão sinalizados

A Rede Municipal de Trilhos da Natureza de Vila Nova de Famalicão está a tornar-se numa realidade. Depois da limpeza e arranjo dos trilhos, está já a ser realizada a sinalização dos circuitos, o que vai permitir a exploração de quatro percursos com um total de 62,3 quilómetros, rodeados pelo verde da paisagem, pela frescura das zonas ribeirinhas, pelo sussurrar dos animais e pelo encanto do património das aldeias e freguesias de Famalicão.

O projeto é resultado de uma candidatura apresentada pelo município no âmbito da operação do Provere Minho Inovação, do Programa Operacional Norte 2020, implicando um investimento total de 104.088,80 euros, sendo o cofinanciamento na ordem dos 85 por cento, isto é 88.475,48 euros.

A Rede Municipal de Trilhos integra quatro novos percursos pedestres. É o caso de Portas da Vila um percurso circular com 17,5 km que se desenvolve em torno de Vila Nova de Famalicão. Percorre o núcleo urbano, ligando-o ao Penedo da Moura e ao Monte de Santa Catarina e à Ciclovia.

O percurso de Nine – Arnoso é também um percurso circular com 14km que se desenvolve nos vales dos Rios Este e Guisande, entre estas duas localidades.

Os Caminhos do Ave é outro percurso circular com 15,8 km que acompanha o rio Ave desde o Parque de Lazer Calça Ferros ao mercado e ponte sobre o rio. No regresso percorre as localidades de Oliveira São Mateus, Oliveira Santa Maria, subindo à Capela de Santa Tecla e regressando ao ponto de partida pela freguesia de Pedome.

Referência ainda para o percurso de Gondifelos, também circular com 15km que se desenvolve entre as localidades de Gondifelos, Gemunde e o Castro de Penices, sendo que aproximadamente um terço do percurso decorre em traçado comum com a ciclovia.

Entretanto, o município está a trabalhar na produção de informação detalhada sobre os percursos para disponibilizar toda a informação aos visitantes e turistas de Famalicão.