Tribunal da relação nega plano para recuperar Externato Delfim Ferreira

O Externato Delfim Ferreira, de Riba de Ave, vai recorrer do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Guimarães que não homologou o PER – Programa Especial de Revitalização.

Sem recurso, esta decisão poderia decretar a falência do Externato.

Recorde-se que tudo isto surge na sequência do fim do contrato de associação que o Governo mantinha com o Externato Delfim Ferreira que, deste modo, perdeu apoio financeiro e, em consequência, alunos.

Neste reajuste, deu entrada com um Plano de Revitalização que o Tribunal de Famalicão, numa primeira instância, aceitou.

Não satisfeitos, os ex-trabalhadores do colégio de Riba de Ave recorreram e, no dia 27 de setembro, o Tribunal da Relação de Guimarães deu decisão a favor dos trabalhadores.

Agora é a vez do Externato recorrer para um tribunal superior, aguardando uma decisão.

Enquanto o processo decorre nos tribunais, a direção do Externato garante que mantêm-se as condições pedagógicas para o normal desenrolar do ano letivo.