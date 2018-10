Triatlo de Famalicão: Nem o furacão os parou

Foi debaixo de uma intempérie que os mais de 200 atletas nadaram, correram, e andaram de bicicleta, na noite deste sábado, em Vila Nova de Famalicão, naquela que foi a primeira edição do Triatlo de Famalicão.

Esta foi uma organização da Associação Amigos do Pedal, em conjunto com o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, Câmara Municipal de Famalicão e Federação de Triatlo de Portugal.

Vencedores

Leandro Pinto foi o homem que se destacou na 1ª edição do Triatlo de Famalicão Kathleen Leterrier foi a vencedora desta prova de Triatlo em Vila Nova de Famalicão

Os Amigos do Pedal estrearam-se a fazer história a nível nacional, dado que esta foi a primeira prova do género realizada à noite no nosso país. Uma aposta ganha, não fosse o mau tempo ter afastado as centenas de pessoas que pelas ruas de Famalicão iam dando apoio aos participantes.

Em declarações à Cidade Hoje, o presidente da Associação Amigos do Pedal, Paulo Machado Ruivo, encarou esta primeira edição como uma experiência bem sucedida e “com muito para dar no futuro”. Da Federação de Triatlo de Portugal, o presidente Vasco Rodrigues mostrou-se surpreendido com a logística proporcionada pelos Amigos do Pedal e seus parceiros, o responsável diz que estão criadas condições para Vila Nova de Famalicão receber todos os anos uma prova de triatlo.