Trial: Piloto famalicense conquista pódio em Espanha

Paulo Ballas Júnior alcançou, este fim de semana o primeiro pódio no Campeonato de Espanha de Trial.

Após 5 horas de intensa luta com os seus adversários, o jovem piloto famalicense da Trialfactory conseguiu um histórico terceiro lugar na categoria Cadetes Superior, algo que nenhum português conseguiu, até ao momento, neste campeonato que é considerado uma referência e o mais competitivo do mundo.

Nesta prova, Ballas Júnior, de 16 anos, contou com o apoio do seu mochileiro Paulo Ballas e do treinador Leandro Castro.