Trezentos jovens em reflexão sobre o Dia da Europa

A Câmara Municipal de Famalicão assinala o Dia da Europa, que se comemora no sábado, dia 9, com uma reflexão sobre o tema “A participação juvenil em tempos de distanciamento social”.

Desta sexta-feira a domingo cerca de 300 jovens participam neste debate, sempre através de plataformas online. Foram 19 fóruns de discussão, envolvendo jovens do 8.º ao 12.º anos, dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Profissionais de Famalicão.

Nestes fóruns, promovidos pelo programa “Ser Europa”, do pelouro da Educação, serão discutidos os deveres e os direitos dos jovens europeus no atual contexto, as mudanças a que foram obrigados e os ajustamentos que estão a ser feitos e que cada um teve que passar. Os debates são orientados pelos técnicos do programa “Ser Europa”, professores convidados e antigos jovens do programa que se encontram agora a trabalhar ou na Universidade e são considerados modelos de envolvimento social. Em alguns grupos estarão presentes jovens que estão em Portugal a fazer Serviço Voluntário Europeu e envolvidos em projetos do Corpo Europeu de Solidariedade.

Os vários fóruns de discussão darão origem a um documento comum que será partilhado com as associações de estudantes do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Nas palavras do vereador da Educação, Leonel Rocha, «é fundamental que no atual contexto de pandemia, em que se exigem respostas europeias ao nível da solidariedade entre países, que os jovens sejam envolvidos e auscultados».

Apesar da atual situação de confinamento, o programa Ser Europa manteve a sua capacidade de resposta. Todos os grupos de capacitação do projeto que trabalham a partir dos princípios da Pedagogia Participativa e Educação para a Cidadania Global continuam a reunir de forma semanal a partir das plataformas online. Assistiu-se, inclusive, a uma maior participação dos jovens a quem o projeto chega.

Este trabalho tem sido feito em coordenação com os Agrupamentos de Escolas, Escolas Profissionais e restantes parceiros institucionais do programa.