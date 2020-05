Três utentes e um funcionário infetados em lares de Famalicão

Dos cerca de 1700 testes realizados à Covid -19 aos funcionários e utentes dos lares de idosos de Vila Nova de Famalicão, apenas quatro deram positivo – três utentes e um colaborador.

Os resultados finais foram anunciadas, esta sexta-feira, pela Câmara Municipal e confirmam a notícia avançada pela Cidade Hoje esta quinta-feira.

O rastreio a residentes em lares de idosos, unidades de cuidados continuados e lares residenciais de apoio à deficiência e aos funcionários revelaram uma baixa incidência infeciosa junto daquela que é uma das populações mais vulneráveis ao contágio.

Ao longo da última semana mais de 20 instituições foram rastreadas, segundo um acordo entre a autarquia e a ARS Norte.

A Câmara Municipal assumiu a responsabilidade e os custos pela realização dos testes aos idosos, numa operação realizada com o envolvimento do laboratório Unilabs e com o apoio do Hospital Narciso Ferreira, de Riba de Ave; já os testes aos funcionários das instituições foram da responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Norte.