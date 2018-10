Três mulheres detidas por roubo de mais de 4.800€ em artigos num centro comercial da região

Três mulheres foram detidas por suspeita de furto de artigos no valor de 4.822,12 euros, em várias lojas do centro comercial Nova Arcada, em Braga.

Segundo comunicado da PSP, as mulheres – com idades em os 31 os 46 anos – furtavam artigos através de um saco forrado a alumínio para que os alarmes das lojas não disparassem.

As detidas foram notificadas para comparecerem, nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.