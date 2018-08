Três mortos e seis feridos em acidente na A1 na zona da Mealhada

Três pessoas morreram e outras seis sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, num violento acidente na A1, na zona da Mealhada.

O acidente aconteceu pelas 18 horas, no nó da Mealhada da A1, zona do quilómetro 211, sentido sul – norte. Fonte da GNR afirmou que se trata de um pesado de mercadorias que colidiu com duas viaturas ligeiras.

Todas as vítimas mortais tiveram que ser desencarceradas dos veículos. Sabe-se que uma se encontrava no camião que se despistou e tombou sobre um dos ligeiros. Nesse ligeiro seguiam as outras duas vítimas mortais. São Alexandra Nunes e Rui Nunes Figueiredo, casal de empresários que residia em Aveiro e que regressava de uma feira no Algarve. Alexandra Nunes era empresária na área do sal e o marido era um dos donos da marca de cerveja artesanal Rapada.

Os seis feridos ligeiros recusaram ir para o hospital.

Foram mobilizados os bombeiros da Mealhada, Pampilhosa e Esmoriz, INEM, além da GNR e Brisa. Às 21 horas, ainda estavam no local 40 operacionais e 17 viaturas.

O trânsito encontra-se cortado no sentido sul – norte, estando a circular, em alternativa, pela N1. No sentido inverso, as autoridades recomendam precaução, estando a fluir apenas numa faixa.