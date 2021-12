O número de internados por Covid-19 na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave é baixo, apesar do recente aumento do número de casos, anunciado na última sexta-feira pela Direção Geral da Saúde.

De acordo com fonte hospitalar, neste momento existem apenas três pessoas internadas naquela unidade com complicações de saúde provocadas pelo vírus da Covid-19.