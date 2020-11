Há três atletas do Famalicense Atlético Clube na seleção nacional de badminton que, de 9 a 12 de dezembro, disputa a fase de qualificação (grupo 6) do Campeonato da Europa de Equipas Mistas, que se realiza no Centro de Alto Rendimento, nas Caldas da Rainha.

À Seleção Nacional foram chamados 12 atletas que têm dado provas do seu talento e qualidade e, entre os escolhidos estão Sónia Gonçalves, Adriana Gonçalves e Catarina Martins.