Três escolas famalicenses apuradas para a Fase Nacional do Concurso de Empreendedorismo

A final Regional do Concurso de Empreendedorismo – Isto é uma Ideia IOT decorreu na última quarta-feira, dia 2 de junho. A iniciativa, desenvolvida pelo CITEVE e pelo Município de Vila Nova de Famalicão, no âmbito do projeto Pense Industria i4.0, concretizou-se em formato online. A Escola Júlio Brandão, a Escola de Gondifelos e a Didáxis ocuparam os três primeiros lugares da final regional.

Em concurso estiveram 19 equipas e nos primeiros três lugares posicionaram-se Os Verdes, da Escola Júlio Brandão, os M4iot, da Escola de Gondifelos, e os Fast Dragons, da Didáxis, respetivamente. Estas três equipas ficaram apuradas para a fase nacional do concurso que vai realizar-se no dia 16 de junho.