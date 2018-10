Três do FAC na seleção nacional de badminton

Adriana Gonçalves, Sónia Gonçalves e Catarina Martins estão convocadas para o estágio da Seleção Nacional Sénior, com vista à participação no torneio de qualificação para o europeu de Equipas Mistas de 2019.

O estágio será composto por dois momentos. O primeiro momento decorre no País de Gales, de 25 de novembro e 1 de dezembro, e culmina com a participação no torneio Welsh International. O segundo terá lugar no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha (CAR), nos dias 5 e 6 de dezembro, e antecede a participação no Campeonato da Europa.

O Torneio de Qualificação para o europeu decorrerá também no CAR, entre os dias 7 e 9 de dezembro. Holanda, Suíça e Islândia são as adversárias de Portugal.