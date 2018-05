Três dias de sonhos para comemorar o Dia Mundial da Criança

Três dias, mais de uma dezena de atividades e muitas horas de diversão. Vão ser assim as comemorações do Dia Mundial da Criança, em Vila Nova de Famalicão. Entre 1 e 3 de junho, o Parque da Devesa transforma-se em Parque dos Sonhos para todas as crianças famalicenses, com espaço para as brincadeiras, para aprendizagens e novos conhecimentos, mas principalmente propícios ao divertimento e alegria.

“Transformamos o nosso parque num espaço de sonho, criatividade e magia onde as crianças podem brincar e divertir-se livremente dando largas à imaginação com as atividades propostas”, refere a propósito o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.

Este ano, as atividades têm um caráter pedagógico, sensibilizando a comunidade para o “Ser Igual” nas oportunidades, na participação e no enriquecimento. Neste âmbito, destaque para a realização de um mural para a igualdade, com o apoio do Centro Artístico “A Casa Ao Lado”.

No Parque dos Sonhos, as atividades serão diversificadas e incluem teatralização de histórias, ateliers, animação com jogos e música, pinturas faciais, dança, cultura, entre muitas outras. As comemorações arrancam no dia 1, pelas 10h00, com uma exposição de Lego, que conta com recriações de vários e serviços e edifícios nacionais e internacionais, atividades de animação educativa, insufláveis e um showcooking de doces saudáveis. No dia 2, destaque para a oficina Borboletas e Libelinhas no Parque da Devesa, no âmbito da exposição Ave Selvagem e ainda para o espetáculo “Danças no Parque”. Referência ainda para o lançamento do livro infantil “A Neve”, no dia 3 de junho, e a encerrar as comemorações o espetáculo “Mãe Terra” da ArtEduca.