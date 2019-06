É já neste fim de semana que Vila Nova de Famalicão recebe, pela primeira vez, uma prova da maior competição de trial 4×4 em Portugal. Junto ao Lago Discount está tudo pronto para receber as cerca de 30 equipas que vão competir numa pista que terá, na sua maioria, obstáculos naturais.

O secretariado – verificações administrativas e técnicas – vai funcionar, durante a tarde deste sábado, nos espaços adjacente à praceta Cupertino de Miranda e Praça Dª. Maria II. A ação competitiva está agendada para domingo, com o prólogo marcado para as 10 horas.

Depois de duas provas Rui Rocha (Team Rj69) lidera o campeonato em termos Absolutos e segue também na frente da classe Proto. Em Super Proto, Laurindo Mendonça (Sem Stress) é o líder com 45 pontos, seguido do campeão em título, Cláudio Ferreira, com 42 pontos. Na classe Extreme, Carlos Gomes (Team Rafael e Gomes) tem 45 pontos, mais 20 do que Nuno Matos (Auto Bernardo Capitcho Team). Depois de 2 provas, João Fernandes (Jovi Team) é líder isolado da Promoção e confirma o favoritismo nesta classe. Carlos Martins (Reciclopeças Team) vai na frente nos UTV/Buggy e Tiago Costa (Super Print) lidera em FUN.