Três detidos por tráfico de droga

Na tarde desta quarta-feira, a PSP realizou duas buscas domiciliárias na cidade de Famalicão, das quais resultou a detenção de três indivíduos, dois do sexo feminino, com 19 e 43 anos, e um do sexo masculino, com 45 anos.

Da ação policial resultou, ainda, a apreensão de 107 doses de cocaína; 4 doses de liamba; 3 telemóveis; 1 televisor LCD; 2 tablet’s; 1 computador portátil; 1 navalha; 1010,62euros em dinheiro; 3 anéis e 4 brincos em metal de cor amarela.

A operação policial decorreu no âmbito de um processo, cuja investigação decorria há alguns meses, visando um grupo de pessoas da mesma família, suspeitas de se dedicarem ao tráfico de estupefacientes, a partir das suas residências.