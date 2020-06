A PSP deteve, no dia 13 de junho, feriado municipal, três cidadãos por condução de veículo automóvel sob influência do álcool. Submetidos ao teste de alcoolemia, apresentaram uma TAS entre 1,35 e 2,82 g/l no sangue.

Os cidadãos, com 22, 28 e 38 anos de idade, foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Famalicão.