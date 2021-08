Três concertos da Jovem Orquestra de Famalicão

Quase 80 jovens músicos, entre os 18 e os 22 anos de idade, estão reunidos em Famalicão, para aquela que é a 3.ª edição da Jovem Orquestra de Famalicão. Estão em estágio desde o dia 30 de agosto e permanecem juntos até 5 de setembro. Nos últimos dias realizam concertos, abertos ao público. Nos dias 3 e 4 de setembro, pelas 21h30, no grande auditório da Casa das Artes, no dia 5 de setembro, às 18 horas, realiza-se no Altice Fórum Braga.

Todos os concertos são de entrada gratuita mas com obrigatoriedade de levantamento de ingresso. Os bilhetes para os concertos de 3 e 4 de setembro na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão poderão ser obtidos a partir de hoje, 31 de agosto, na bilheteira deste espaço, e para o concerto do dia 5 de setembro, no Altice Fórum Braga, através do email [email protected] . Refira-se que a lotação dos locais está limitada, conforme as restrições que vigoram, devido à situação pandémica.

Os jovens músicos são naturais do concelho, assim como talentos musicais formados nas escolas de música famalicenses.

Para a edição de 2021 da JOF foram recebidas cerca de 135 candidaturas, que resultaram na seleção de quase 80 músicos para instrumentos de cordas (violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e harpa), sopro (flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas, trompetes, trombones tenor, trombone baixo e tuba) e instrumentos de percussão. A faixa etária predominante na JOF é a dos 18 aos 22 anos de idade, que correspondem a, aproximadamente, 75% do grupo em estágio. Destaque, também, para a presença de jovens instrumentistas que realizaram formação, ou que se encontram a estudar em escolas no estrangeiro, em países como: Suíça, Alemanha, Holanda, Escócia, Inglaterra, Espanha e Bélgica.

A direção artística da Jovem Orquestra de Famalicão permanece a cargo do maestro famalicense José Eduardo Gomes, maestro titular da Orquestra Clássica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e professor na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Porto (ESMAE).

Esta edição da JOF conta, de igual modo, com a presença do pianista português Nuno Marques, atualmente radicado em Nova York, onde desenvolve a sua carreira, e o experiente compositor Luís Tinoco, docente na Escola Superior de Música de Lisboa cuja música é publicada pela University of York Music Press, que participam na qualidade de solista e de compositor convidado, respetivamente.

A JOF é um estágio de orquestra sinfónica de curta duração dirigido a jovens instrumentistas, que se realiza anualmente desde 2019. Esta iniciativa, organizada pelo município de Vila Nova de Famalicão, visa enaltecer o forte e dinâmico ecossistema cultural associado ao ensino artístico especializado e ao ensino profissional de música existente em Vila Nova de Famalicão, composto pelo CCM – Centro de Cultura Musical, ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.