Três ciclistas famalicenses em destaque em Viana do Castelo

Três atletas da equipa do CRC/Garbo/Módulo 60 deslocaram-se este domingo até à cidade de Viana do Castelo para participarem no 21º Prémio Viana do Castelo, pontuável para a Taça do Minho de Ciclismo de Estrada.

Paralelamente realizou-se o 2º Encontro Inter Regional de Ciclismo da zona A, onde a equipa famalicense apresentou-se ao mais alto nível, tendo os seus três atletas alcançado classificações de grande destaque.

Em Benjamins, Simão Silva alcançou o segundo lugar; em iniciados, Rui Sabino subiu ao primeiro lugar do pódio; e em Infantis, David Ferreira superou todos os seus adversários classificando-se também na primeira posição.

No calendário desportivo desta associação, segue-se o 11º Troféu Carlos Carvalho, que se realiza em Pousada de Saramagos no dia 16 de Junho.