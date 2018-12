Três atletas do FAC na seleção nacional de badminton

A Seleção Nacional de Badminton vai bater-se contra a Holanda, Suíça e Islândia, na qualificação para o Campeonato da Europa de equipas mistas, a disputar entre sexta-feira e domingo, nas Caldas da Rainha.

Do selecionado nacional fazem parte as famalicenses Sónia Gonçalves, Adriana Gonçalves e Catarina Martins. As atletas do FAC estão, juntamente com Duarte Anjo, Bernardo Atilano, Bruno Carvalho, Tomás Nero e Ana Reis, selecionadas para os embates frente à Suíça, na sexta-feira, Holanda, no sábado, e Islândia, no domingo.