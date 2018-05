Três atletas da Jing-She alcançaram Ouro e Bronze na Rússia

Ao 4º dia de competição, a dupla Bernardo Vieira e Tomás Marques (12 anos) superam os competidores e conquistam o título europeu na prova de Duilian (duelo) de Armas juvenis masculinos 9-12 anos, com a pontuação de 8.33 e superando atletas da Holanda. O Hino Nacional fez-se ouvir no Moscow Wushu Palace de Moscovo no momento em que os atletas sobem ao pódio para receber as respectivas Medalhas de Ouro.

Bernardo Vieira conquistou também as classificações de 4º lugar com 8.57 e 5º lugar com 7.94 nas provas de Jianshu (espada) e Changquan (punhos), respectivamente. Tomás Marques classificou-se ainda em 4º lugar nas provas de Nanquan (punhos) com 8.00, Nandao (sabre) com 8.18 e Nangun (bastão) com 8.00. O

José Henrique Silva (11 anos) compriu os objectivos e obteve ainda as classificações de 6º lugar nas provas de Jianshu com 7.93, Qiangshu com 7.17, e 13º lugar na prova de Changquan com 7.10.