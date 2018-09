Treino acompanhado por profissionais e totalmente gratuito no Parque da Devesa

Depois da habitual paragem do mês de agosto, os treinos do “Famalicão em Forma” estão de regresso e não há desculpas para os famalicenses não eliminarem os quilos extra das férias e não cuidarem da sua forma física ao longo de todo o ano.

Atualmente são já quase 500 as pessoas que praticam exercício sob a orientação dos técnicos de educação física da autarquia afetos a este programa, promovido pelo município de Vila Nova de Famalicão desde maio de 2017 com o objetivo de promover a prática regular de atividade física e a adoção de um estilo de vida saudável da população famalicense, de uma forma acessível e totalmente gratuita.

No fundo, trata-se de avaliar o estado de saúde de cada pessoa, com a realização de uma avaliação inicial que incluiu a análise da composição corporal, da função respiratória e cardiovascular e a caraterização dos comportamentos e estilos de vida adotados; prescrever exercício físico de acordo com as necessidades e características de cada um e acompanhar e orientar os treinos, dando conselhos e dicas, sempre com o auxílio de técnicos especializados.

Para se inscreverem no programa, os interessados devem dirigir-se ao Gabinete de Apoio, junto ao Centro Coordenador de Transportes.

De outubro a abril (horário de inverno), o Gabinete funciona às segundas, quartas e sábados das 09h30 às 12h00, às segundas, quartas e sextas das 17h30 às 19h30 e às terças e quintas das 17h30 às 20h30. De maio a setembro (horário de verão), funciona às segundas, quartas e sábados das 08h30 às 11h00, às segundas, quartas e sextas das 17h30 às 19h30 e às terças e quintas das 17h30 às 20h30.

Atualmente estão definidos dois tipos de treino: outdoor, no Parque da Devesa e no Parque de Sinçães, e indoor, no Pavilhão Municipal das Lameiras. Realizam-se às segundas, quartas e sábados, entre as 10h00 e as 11h30 (09h00 e as 10h30 no horário de Verão), e às terças e quintas, das 19h00 às 20h30.

Recorde-se ainda que os balneários do Parque da Devesa estão também à disposição dos participantes do projeto. Estão abertos de segunda a sexta, das 08h00 às 22h00 (23h00 no horário de verão), e aos sábados, das 08h00 às 18h00.

Mais informações sobre o “Famalicão em Forma” através do número 252 316 467 ou do email famalicaoemforma@vilanovadefamalicao.org.