O treinador João Pedro Sousa e três jogadores receberam, na manhã desta sexta-feira, os prémios da Liga NOS relativos ao mês de setembro. João Pedro Sousa (melhor treinador), Fábio Martins (melhor jogador e melhor avançado), Nehuén Pérez (melhor defesa) e Rúben Lameiras (melhor golo) receberam as as distinções que sublinham um mês no qual o clube conquistou três vitórias em igual número de jogos, mantendo, assim, o primeiro lugar da Liga NOS.

Embora os galardões premeiem desempenhos individuais, a administração da SAD do Futebol Clube de Famalicão não deixou passar este momento para juntar os elementos dos vários departamentos, mostrando que o sucesso individual resulta da dedicação e trabalho de uma vasta equipa.