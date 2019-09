O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, fez referência ao bom momento que o Futebol Clube de Famalicão vive, no topo da classificação da I liga.

O técnico diz que o trabalho que o Famalicão tem feito no escalão máximo do futebol português pode ser motivador, para as equipas que procurem uma posição “mais tranquila” na classificação.