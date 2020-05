Transportes públicos em Famalicão com serviços mínimos

Respeitando regras de higiene e segurança, os autocarros de transporte público de passageiros passaram a fazer serviços mínimos. Está em funcionamento desde a passada segunda-feira, dia 11 de maio; funcionam de segunda a sexta-feira, por parte das duas transportadoras que operam no concelho – a Arriva e a Transdev, e mediante acordo estabelecido com a Câmara Municipal.

Neste momento estão a ser asseguradas seis carreiras, de ida e volta e com horários de manhã e à tarde. Pelo menos até ao final do mês de maio, não será necessária a validação do título de transporte.

Da Transdev circulam as carreiras que saem de Nine e Jesufrei em direção a Famalicão. Da Arriva, as carreiras que arrancam das freguesias de Riba de Ave, Fradelos, Portela e Pedome para Famalicão.

Refira-se que a reposição dos serviços mínimos foi articulada entre a Câmara Municipal, a Arriva, a Transdev e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Estão a ser respeitadas as regras que foram recomendadas pela Direção Geral da Saúde. Assim, há uma redução do número máximo de passageiros para 2/3 da lotação do veículo, de forma a garantir o distanciamento social necessário e a segurança do posto do motorista. É ainda obrigatório o uso de máscara e/ou viseira no interior do veículo. Outra medida primordial passa pela constante limpeza e desinfeção dos veículos, tendo por base as diretrizes emanadas pelas autoridades de saúde.

Horários e carreiras disponíveis para consulta no portal do município, em www.famalicao.pt.