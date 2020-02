Pelo quinto ano, a Câmara Municipal de Famalicão garante transporte gratuito para a noite de carnaval. Vários autocarros vão percorrer o concelho, em idas e voltas, até à madrugada de quarta-feira.

Serão disponibilizadas nove linhas de autocarros que sairão das diversas freguesias do concelho às 21h15, 22h15 e 23h00, em direção ao centro da cidade. As viagens de regresso estão agendadas para as 02h00, 03h45 e 05h00, com saída do Parque 1.º de Maio, em frente à Escola Secundária D. Sancho I.

As viagens são gratuitas e para viajar basta aparecer nos locais de paragem, disponíveis para consulta em www.famalicao.pt.

Este ano, a autarquia volta a reforçar as saídas de Joane com dois autocarros em cada horário e as de Riba de Ave com três autocarros. As restantes freguesias abrangidas são Pedome, Bairro, Ribeirão, Fradelos, Gondifelos, Arnoso Santa Eulália e Portela.

Para além dos autocarros, há também viagens de comboio por apenas dois euros ida e volta, através de uma parceria entre a autarquia e a CP – Comboios de Portugal.

O bilhete especial carnaval é válido para os dias 23 a 25 de fevereiro e noite de carnaval – 24 para 25 – nos Comboios Urbanos do Porto (linhas de Aveiro, Braga, Marco de Canaveses e Guimarães) e para compras antecipadas entre 3 e 22 de fevereiro.

Segundo o presidente de Câmara, «queremos que todos possam viver a nossa noite carnavalesca e para isso voltamos a apostar neste plano de mobilidade direcionado para quem vive em Famalicão, mas também para quem vem de fora. Assim, todos poderão participar nesta grande festa e poderão fazê-lo de uma forma segura e tranquila».

A noite de carnaval, que este ano assinala-se de 24 para 25 de fevereiro, é sempre no centro da cidade, nas ruas à volta do Parque da Juventude e Igreja Matriz Antiga. Os foliões juntam-se de forma espontânea e vão percorrendo as ruas. Como organização, está definido apenas o transporte, a segurança e alguma animação extra, a cargo da banda Terceira Dimensão e um desfile com concurso de máscaras.

Mas a festa de carnaval arranca três dias antes, na sexta-feira, com as crianças das escolas do concelho a desfilar pelas ruas da cidade, a partir das 14h30, num cortejo carregado de cor e criatividade.

Na segunda-feira de carnaval, a cidade alegra-se a partir das 14h00, com os seniores a mostrarem o que valem no Pavilhão Municipal. Convívio e boa-disposição marcam habitualmente o Carnaval sénior.