Famalicão: Trânsito cortado no túnel da Marechal Humberto Delgado

Esta sexta-feira, dia 5 de junho, a circulação automóvel no túnel da Avenida Marechal Humberto Delgado estará cortada nos dois sentidos, entre as 9 e as 14 horas, informa a Câmara Municipal de Famalicão.

No local vai decorrer uma intervenção para a manutenção da estação elevatória da rotunda Bernardino Machado, reparação das tampas da rede de águas pluviais e manutenção das luminárias existentes.

A Câmara Municipal pede a compreensão de todos pelos incómodos causados.