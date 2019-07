Esta quinta-feira, dia 18 de julho, a partir das 9h30, não será possível a circulação automóvel na avenida do Brasil, em toda a via no sentido Guimarães – Famalicão, após o cruzamento com a Rua Barão de Joane (quase frente à Biblioteca). Estão sinalizados percursos alternativos.

Este impedimento mantém-se até sexta-feira, data prevista para a conclusão dos trabalhos. Esta intervenção tem caráter de urgência e deve-se a uma avaria na rede de saneamento.