A Câmara Municipal de Famalicão informa que, no âmbito de uma intervenção no pavimento da Rua Adolfo Casais Monteiro, será necessário efetuar o corte desta via, desde o entroncamento com a Rua Luís Barroso até ao cruzamento com a Rua Barão de Trovisqueira, esta segunda e terça-feira, 10 e 11 de setembro, entre as 08h30 e as 17h30.

Em alternativa o trânsito deverá circular pela Avenida de França.