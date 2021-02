TRANSDEV vai operar rotas nos concelhos da comunidade intermunicipal do Ave

O consórcio liderado pela Transdev venceu o concurso público para operar os transportes públicos de passageiros na Comunidade Intermunicipal do Ave, que inclui o concelho de Famalicão.

Pode ler-se no contrato, válido para os próximos 5 anos, que a empresa se compromete a disponibilizar mais rotas e mais horários.

Começa a operar em 2021, logo que estejam ultrapassadas as etapas deste concurso, nomeadamente a validação da autoridade da concorrência e do Tribunal de Contas.

O investimento global do consórcio, que junta a Transdev a outras três empresas, é superior a 6 milhões de euros e visa colocar no terreno uma operação que responda na íntegra às necessidades das populações de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.

Além de novas rotas e horários, está incluída na proposta a acessibilidade para cadeiras de rodas em mais de 2/3 da frota e disponibilização de wi-fi em todos os autocarros.

Segundo a empresa, esta aposta significará para o utente um aumento substancial da qualidade de serviço que será assegurada por uma equipa devidamente qualificada. Por sua vez, o investimento na utilização deste tipo de novas tecnologias de informação é visto como uma evolução significativa nomeadamente ao nível da comunicação/informação ao público e acessibilidade do serviço aos passageiros.