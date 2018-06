Trail das Eiras atribui título regional

A segunda edição do Trail das Eiras vai fechar as contas do Campeonato Regional de Trail, competição recém criada pela Associação de Atletismo de Braga. A competição teve duas etapas, em Barcelos e Guimarães, e fecha com a prova promovida pela Associação Moinho de Vermoim.

A novidade foi avançada esta sexta-feira, na Casa Associativa da freguesia, durante a apresentação da prova que, no plano competitivo, tem duas distâncias, 25 km (a contar para o Regional de Trail) e 13km e, ainda, uma caminhada de 6kms. O percurso é substancialmente diferente do ano passado.

A AMVE vê reconhecida a boa organização da primeira edição com a “final” do Campeonato Regional, prémio «que nos traz mais responsabilidade, mas era um objetivo que perseguíamos. Era nosso propósito tornar a prova oficial, o que foi conseguido, com a Associação de Atletismo de Braga a proporcionar às centenas de participantes a disputa por um título oficial» referiu, na apresentação, Miguel Campos.

O vice-presidente e porta-voz da AMVE garante, ainda, «mais uma boa organização» e que a participação vai superar a primeira edição (500 atletas) «Temos reunidas todas as condições para ter cá, a 17 de junho, uma boa e animada jornada desportiva, com muitos participantes».

As inscrições para o Trail das Eiras decorrem até 12 de junho, em www.traildaseiras.pt

Refira-se que, para além do plano desportivo, esta prova reforça a valorização territorial e cultural de Vermoim, pela existência do Castelo Medieval de Vermoim, das Mamoas e do Castro das Eiras, locais de relevância histórica, não só para a freguesia, como para o concelho.

Imagem: Cidade Hoje