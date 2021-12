Trabalhos de manutenção na ponte sobre o Rio Ave condiciona circulação automóvel

A Infraestruturas de Portugal informa que no âmbito dos trabalhos de manutenção na ponte sobre o Rio Ave, na EN101 nas freguesias de Caldelas e Ponte, em Guimarães, será necessário proceder ao condicionamento do tráfego local.

Os trabalhos obrigam à implementação de circulação alternada com recurso a equipamentos semafórico, nos dias 7, 9 e 10 de dezembro. Os trabalhos e o respetivo condicionamento serão executados em período diurno, entre as 9h30 e as 17h00, e estarão devidamente sinalizados no local.