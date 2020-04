Arrancaram, esta terça-feira, os trabalhos de manutenção na ponte pedonal da Avenida Carlos Bacelar.

Os trabalhos vão decorrer, previsivelmente, até ao próximo sábado, entre as 7h30 e as 12 e as 13 e as 18 horas, e implicarão a lavagem e pintura da estrutura e a substituição das placas publicitárias.

Devido a esta intervenção, a Câmara Municipal informa que a circulação de trânsito está condicionada até ao final dos trabalhos.