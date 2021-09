Trabalhadores dos bares dos comboios em greve esta sexta-feira

A informação é avançada num comunicado divulgado esta tarde pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT).

De acordo com o documento, “os trabalhadores dos bares dos comboios Alfa Pendular e Intercidades vão estar em greve amanhã [sexta-feira] porque a nova concessionária do serviço de refeições Apeadeiro 2020 faltou ao compromisso e não pagou, até esta hora, o salário de setembro e o subsídio de férias”.

Também no final de agosto a FESAHT denunciou que os trabalhadores da nova concessionária dos bares dos comboios Intercidades e Alfa Pendular estavam de férias sem receber o respetivo subsídio.

“Os trabalhadores estão de férias sem subsídio, o que impossibilita o gozo de férias em condições mínimas”, afirmou na altura a federação sindical.

A estrutura sindical disse então ter alertado para a necessidade de esclarecer a questão do pagamento do subsídio numa reunião realizada dia 29 de julho, no Ministério do Trabalho, com a anterior concessionária, Risto Rail, e com a atual, a Apeadeiro 2020, que desde 01 de agosto assumiu a concessão.