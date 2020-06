Trabalhadores de transportes rodoviários querem fim do lay-off

Trabalhadores de transportes públicos de passageiros manifestaram-se esta segunda-feira em frente ao edifício da Câmara Municipal de Famalicão contra o lay-off.

Os trabalhadores esperam que a Câmara Municipal de Famalicão interceda junto do Governo para que seja colocado um ponto final no lay-off dos trabalhadores do setor rodoviário.

Segundo as contas do sindicato, cerca de 70% dos trabalhadores ainda estão em lay-off, com redução de salário. Agostinho Silva, da delegação de Braga do STRUF, fala em dificuldades para os trabalhadores e para as populações que necessitam de mais horários de transportes públicos.

O sindicalista alerta ainda para as mudanças que vão chegar aos transportes públicos com a passagem da tutela para as CIM e para as autarquias.