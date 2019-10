Os trabalhadores da empresa TESCO – Componentes para Automóveis, LDA, em Ribeirão, vão estar em greve esta sexta-feira. Segundo avança o Sindicado dos Trabalhadores das Indústrias Transformadora, Energia e Atividades do Ambiente do Norte, os trabalhadores dos vários turnos vão concentrar-se à porta da empresa para reivindicar, entre outras medidas, o aumento salarial, a redução do horário de trabalho, a passagem ao quadro dos trabalhadores com contrato a termo e/ou temporário e o aumento dos dias de férias para 25 dias úteis.