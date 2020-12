Trabalhadores da Resinorte em greve esta segunda e terça-feira

Os trabalhadores da empresa de tratamento de resíduos Resinorte estão em greve esta segunda e terça-feira, reivindicando salários justos, carreiras dignas, pelo suplemento de risco e pela negociação de um Acordo Coletivo de Trabalho que valorize os trabalhadores, avança o STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins),

A Resinorte abrange 35 municípios da região Norte, entre os quais VN Famalicão.

A greve, convocada pelo STAL e pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas e Eléctricas (Fiequimetal/CGTP-IN), tem como objetivo reivindicar a negociação de um ACT que uniformize as regras laborais para todos os trabalhadores do Grupo EGF – ERSUC, Resiestrela, Resinorte e Valorlis, que promova e garanta a valorização remuneratória, a dignificação profissional e a qualidade do serviço público prestado.